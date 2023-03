A apresentação da nova coleção de uniformes do Atlético, em parceria com fornecedora de material esportivo Adidas, deve acontecer nos próximos dias, mas já está circulando na redes sociais uma suposta camisa reserva do clube mineiro.

A camisa é muito parecida com o segundo uniforme lançado pela marca alemã na metade do ano passado. Toda branca, ela não teria as suaves listras cinzas na parte da frente, como em 2022.

Outra novidade são a manga e o colarinho, que passam a ter a cor preta na beirada. A do ano passado era toda branca. Já os posicionamentos das marcas continuam os mesmos.

A Adidas também deverá lançar uma camisa em referência ao Outubro Rosa, que faz parte da campanha de prevenção contra o câncer de mama.

Fonte: O Tempo Sports