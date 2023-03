Seis pessoas suspeitas de participarem do roubo de caminhão com carga de cigarros, avaliada em R$ 2 milhões, são procuradas pela Polícia Militar (PM) neste domingo (5). O crime ocorreu no sábado (4), em Caeté, na Grande BH. Houve perseguição e troca de tiros.

Oito suspeitos abordaram o veículo de carga. Segundo a PM, dois homens foram presos. A dupla tem “diversas” passagens pela polícia. Com eles, foram apreendidas duas réplicas de arma de fogo.

Durante a perseguição, ainda conforme os militares, três envolvidos entraram em uma mata e outros três fugiram em um carro.

O caminhão com a carga de cigarro foi recuperado na MG-020, em Santa Luzia, também na região metropolitana.

