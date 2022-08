Na manhã desta segunda-feira (8) foram iniciadas as obras de drenagem e de pavimentação em ruas do bairro Recanto da Praia, em Formiga.

O início das obras foi acompanhado pela vice-prefeita Adriana Prado, o vereador Luiz Carlos Tocão e a representante de associações de bairro, Fátima.

“Agradeço ao prefeito e a vice por ter acolhido nossa demanda. Um sonho que se sonha junto vira realidade”, destacou o vereador Tocão.

“Sabemos do empenho do prefeito em atender as nossas necessidades”, completou Fátima.

