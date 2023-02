Termina nesta quarta-feira (15) o prazo de inscrições para a terceira edição do Trilhas de Futuro, programa do Governo de Minas que oferece, de forma gratuita, cursos profissionalizantes em instituições privadas e públicas.

São 40 mil novas vagas, distribuídas em instituições credenciadas de 124 municípios mineiros. Os interessados podem escolher entre as 77 opções de cursos técnicos. As inscrições são feitas por meio deste site.

Para participar do programa, não há limite de idade, mas a seleção dos estudantes leva em consideração ordem de prioridade — conforme a Resolução SEE n°4.794, de 22/11/2022. Os selecionados recebem ajuda de custo para alimentação e transporte.

Documentos necessários para a inscrição:

– Nome completo do candidato/estudante;

– Nome social;

– Data de nascimento;

– Sexo e raça;

– Nacionalidade e naturalidade;

– Endereço completo, inclusive CEP;

– Telefones de contato;

– E-mail (se possuir);

– CPF do aluno;

– Nome e CPF da mãe/pai ou responsável legal;

– Declaração se o candidato/estudante possui deficiência;

– Escolaridade que possui no momento da inscrição;

– Rede de ensino em que está cursando ou concluiu o ensino médio;

– Indicação do curso de interesse, do turno, da instituição e do endereço de preferência;

– Informação sobre ocupação profissional.

Próximos passos

Após a inscrição, os estudantes devem aguardar a divulgação dos resultados da alocação, que será noticiada pelos canais oficiais da Secretaria de Educação. O candidato selecionado deve ir presencialmente à instituição escolhida para realizar a matrícula. Todo o processo é gratuito.

Fonte: Agência Minas