Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de tentar extorquir R$ 5 mil de um homem, de 56, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na quarta-feira (12). O rapaz ameaçava publicar um vídeo nas redes sociais onde ele e a vítima fazem sexo.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima confirmou que teve um relacionamento extraconjugal com o suspeito e que, após o último encontro que aconteceu, ele recebeu um vídeo da relação sexual que tiveram em um motel da cidade.

O homem, conforme registrado na ocorrência, passou a ser ameaçado de que a gravação seria publicada na internet. Por conta disso, fez um PIX de R$ 100 para que não acontecesse a divulgação. No entanto, o jovem, segundo ele, continuou com as ameaças e ele fez outra transferência de R$ 1 mil.

As ameaças e tentativas de extorsão prosseguiram, e o suspeito exigiu R$ 5 mil. A vítima, então, marcou um encontro com a promessa de entregar a quantia. O homem chamou a PM, que realizou a prisão em flagrante do jovem.

Encontros recorrentes

Em sua defesa, o suspeito alegou que os encontros com a vítima aconteciam há dois anos e ele sempre recebia valores em dinheiro. O “pagamento” variava entre R$ 150 e R$ 500. Ele afirmou ainda que o pedido de gravação partiu da vítima e que ela tinha o consentimento do vídeo.

A transferência de R$ 1 mil foi confirmada pelo suspeito, com a alegação de que a vítima teria proposto R$ 5 mil para o arquivo ser apagado. O celular do suspeito foi apreendido e ele foi levado até a Delegacia de Plantão, local onde a ocorrência foi encerrada.

