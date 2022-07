Um jovem, de 25 anos, morreu após sofrer uma queda de moto na manhã deste sábado (9) na BR-262, no município de Pará de Minas. O acidente aconteceu por volta das 06h45, na altura do KM 404.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma motocicleta Honda/CG 150, com placas de Pará de Minas, seguia no sentido Pará de Minas/Nova Serrana, quando o condutor perdeu o controle da direção, colidiu com meio-fio, tombou no canteiro central e colidiu com uma placa de sinalização.

Com o impacto, o jovem que é da cidade de Pará de Minas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Estiveram no local, equipes da Polícia Rodoviária Federal, Perícia da Polícia Civil e Concessionária Triunfo/Concebra.

Fonte: Tapiraímgtv