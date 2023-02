A Justiça da Espanha negou recurso da defesa do jogador brasileiro, Daniel Alves, e decidiu nesta terça-feira (21) que ele deve seguir em prisão preventiva por risco de fuga elevado. Alves nega a acusação.

Alves é acusado de ter estuprado uma espanhola de 23 anos em uma boate em Barcelona no fim de dezembro. Ele nega, mas no fim de janeiro a Justiça acatou um pedido da Promotoria para mantê-lo em prisão preventiva. Ele está preso há um mês.

Conforme reportagem do g1 na semana passada, o risco de fuga foi o principal argumento dos juízes para mantê-lo preso enquanto aguarda resolução do caso.

A defesa do jogador havia alegado que desmontaria o argumento do risco de fuga ao provar que o brasileiro tem residência fixa em Barcelona – ele tem uma casa na capital catalã com sua esposa, a modelo espanhola, Joana Sanz. Os advogados ofereceram ainda que jogador entregasse seus passaportes e se apresentasse diariamente à Justiça como garantia de que não deixaria a Espanha.

Os juízes, no entanto, entenderam que as garantias não excluem a possibilidade de que o brasileiro possa fugir para o Brasil. Para isso, alegaram que:

A residência principal de Daniel Alves é no Brasil

Ele tem uma série de negócios em território brasileiro

Ele possui ainda condições financeiras de alugar um avião para deixar a Espanha sem os controles tradicionais dos aeroportos

A defesa de Alves, encabeçada por um dos principais advogados cirminalistas do país, estava confiante de que o recurso seria positivo para o jogador. Os advogados contaram à imprensa espanhola que o texto do recurso desarmava os principais argumentos da acusação e da Promotoria de Barcelona.

No fim de semana, se soube que um dos três juízes que julgariam o recurso é Eduardo Navarro, um conhecido magistrado espanhol que tem por estilo negar pedidos de prisão preventiva. Navarro costuma defender que acusados aguardem processos em liberdade.

Entenda o caso

A denúncia, em trâmite na Justiça da região da Catalunha, foi feita por uma mulher que estava na mesma festa de Alves, em uma boate da cidade, no fim de dezembro.

Ex-lateral do Barcelona e convocado para a seleção na Copa do Catar de 2022, Daniel Alves negou a acusação. Dias depois, no entanto, confrontado com novos indícios em depoimento à polícia, ele admitiu ter tido relações sexuais com a mulher, mas alegou terem sido consensuais.

Alves foi então detido ainda durante o depoimento. O brasileiro saiu do depoimento em um carro da polícia, que o levou a uma sede da Justiça, onde ele ficou sob custódia judicial.

Horas depois, a Promotoria entrou com o pedido de prisão preventiva, e a Justiça acatou, enviando o jogador então a um complexo presidiário nos arredores de Barcelona, onde ele está até hoje.

