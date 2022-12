Nessa segunda-feira (26), o secretário de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro Alves, se reuniu com o coordenador do curso de medicina veterinária do Unifor-MG, Leonardo Acurcio, e com a equipe do Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM) para dar início a mais um projeto desenvolvido em parceria com a instituição educacional, o programa “Leite de Qualidade”.

O programa, que tem o apoio da Emater-MG e do Sicredi Sul Minas, vem para incrementar o projeto de valorização e fortalecimento do queijo produzido em Formiga e, também, para atender a uma demanda dos produtores de leite e dos laticínios, no qual será possível harmonizar a qualidade do leite cru para verificar a adequação com a legislação vigente.

Os estagiários envolvidos no programa realizarão diversas análises físico-químicas e microbiológicas, podendo vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

De acordo com Leonardo, o projeto vai envolver o estágio curricular. “Estamos dando os primeiros passos vislumbrando vincular o programa a um grupo de estudos e se tornando um programa de estágio contínuo”.

Para o secretário Anuar, as parcerias desenvolvidas pelo setor público (Administração Municipal) com o setor acadêmico (Unifor-MG), a assistência técnica (Emater-MG) e o setor privado (Sicredi Sul Minas) são iniciativas importantes e que trazem muitos benefícios a todos os envolvidos e à sociedade.

Fonte: Decom