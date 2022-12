Uma mulher de 26 anos foi mais uma vítima de feminicídio em Minas Gerais. A vítima morava na zona rural de São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, e foi morta na noite dessa segunda-feira (26/12) a facadas na frente da família.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com a irmã, no sítio da família. No local não havia sinal de internet. Por isso ela foi até o sítio ao lado para conectar o aparelho ao Wi-Fi.

Quando chegou ao sítio, foi surpreendida pela presença do ex-namorado. Ele estava com uma faca e avançou sobre a vítima. Ela gritou por socorro, que foi ouvido pela família. Os pais e uma das irmãs foram até o sítio ver o que estava ocorrendo.

Ao chegar no local, viram o homem desferindo golpes de faca na vítima. O pai da vítima ainda conseguiu levar a filha até o posto de saúde da cidade, de menos de seis mil habitantes.

A irmã da vítima contou aos policiais que há tempos ela vinha sofrendo ameaças do ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento e tinha um ciúme possessivo dela.

Após receber a denúncia do crime, os policiais militares começaram patrulhamento na região em busca do suspeito. Segundo os PMs, um homem passava de moto pela viatura quando se desesperou e caiu do veículo. Ele começou a correr por uma estrada vicinal. Diante da atitude suspeita do homem, os agentes de segurança decidiram ir atrás dele e o capturaram.

Segundo a PM, o rapaz era o suspeito de ter matado a ex-namorada. Ao ser questionado sobre o crime, permaneceu calado e aparentava estar bêbado. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

