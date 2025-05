O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou diretamente o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, na abertura de uma reunião bilateral com o mandatário russo Vladimir Putin, no Kremlin, em Moscou.

“As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral jogam por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra muitas vezes o respeito à soberania dos países que nós temos que ter”, afirmou Lula, que recebeu de volta sinais de aprovação do líder russo.

Lula disse que essas medidas unilaterais destruíram o sonho de muitos países na era pós-segunda Guerra Mundial – quando, segundo o brasileiro, existia a esperança de que acontecesse “o fortalecimento do multilateralismo, o fortalecimento da ONU, o crescimento do livre comércio”.

As críticas foram feitas na parte aberta da reunião, logo no início do encontro. O líder russo falou antes de Lula e elogiou as relações bilaterais entre os dois países.

Putin defendeu o multilateralismo, afirmando que Brasil e Rússia podem ampliar ainda mais a sua parceria política e estratégica através de vários fóruns, como o G20, os Brics e a própria ONU.

