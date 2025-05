A Queima do Alho da Divinaexpo chega à sua 23ª edição em 2025, essa que é uma das mais tradicionais e esperadas celebrações da cultura sertaneja. Muito mais que um simples encontro gastronômico, o evento resgata as raízes dos tropeiros e celebra o espírito solidário que move a região.

O que começou como uma forma de homenagear a culinária dos antigos boiadeiros – que cozinhavam no fogão improvisado ao redor do fogo, em meio às longas comitivas – se tornou uma poderosa ferramenta de transformação social. Hoje, a Queima do Alho não apenas preserva tradições, mas também impacta diretamente a vida de milhares de pessoas, beneficiando diversas entidades filantrópicas.

Com o passar dos anos, o alcance do evento cresceu significativamente, permitindo que os recursos arrecadados se convertam em apoio a instituições que atuam em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Cada prato servido representa não apenas um mergulho na cultura sertaneja, mas também uma contribuição para um futuro mais digno e justo para muitas famílias.

Além de celebrar a tradição, a Queima do Alho é um verdadeiro movimento de solidariedade, onde a união da comunidade faz a diferença na vida de quem mais precisa. É a prova de que manter vivas as raízes culturais podem, ao mesmo tempo, transformar realidades e fortalecer laços humanos.

Em 2025, a Divinaexpo convida a todos a se unirem nessa festa que combina sabor, história e solidariedade, reforçando que, juntos, podemos transformar nosso entorno e construir histórias de impacto positivo.

