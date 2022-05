Mãe e filha ficaram feridas com facadas após uma briga por causa de comida no Aglomerado Sumaré, na região Noroeste de Belo Horizonte, na noite deste sábado (30). A mãe comia um doce, quando a filha chegou dizendo que estava com fome e as duas brigaram a facadas.

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 27 anos estava na rua com a cabeça ensanguentada e comunicação confusa. Minutos depois, a mãe dela, de 64 anos, chegou na rua com sintomas de embriaguez e também ferida com facada no couro cabeludo, dizendo que a filha tinha a esfaqueado.

A idosa contou que estava em casa sozinha comendo um doce, quando a filha chegou em casa pedindo algo para comer e as duas discutiram. No relato da mãe, a filha pegou a faca para agredi-la. No entanto, a idosa pegou a arma e deu duas facadas na cabeça da mulher mais nova.

A faca utilizada no crime não foi encontrada. Mãe e filha foram socorridas ao Hospital Odilon Behrens, também na região Noroeste da cidade, onde ficaram sob escolta policial. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para investigações.

