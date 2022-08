Um motociclista de 29 anos morreu em um acidente entre três veículos neste domingo (31) na rodovia Fernão Dias, em Cambuí (MG).

Segundo a concessionária que administra a pista, houve uma colisão traseira entre duas motocicletas e um caminhão na altura do km 897,6.

O acidente aconteceu por volta de 11h20. A Arteris não soube informar a dinâmica do acidente, mas o caminhão envolvido não foi identificado e localizado.

O piloto de uma das motocicletas, uma Suzuki com placas de Extrema, morreu no local do acidente. O homem foi identificado como Júlio Cesar Aparecido Davanzo.

Já o outro motociclista foi socorrido em estado grave e encaminhado para o hospital Alzira Velano, em Pouso Alegre (MG).

A faixa da direita e o acostamento precisaram ser interditados e houve um congestionamento de aproximadamente 500 metros. Por volta de 15h30, o trânsito foi totalmente liberado.

O corpo de Júlio foi levado para o IML de São Lourenço. O velório e o enterro estão previstos para acontecer nesta segunda-feira (1º). O sepultamento está agendado para 17h, no cemitério municipal.

