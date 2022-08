O empresário Rodrigo Werneck Gutierrez, de 40 anos, que foi preso após causar um acidente na região Centro-Sul da capital mineira ao dirigir embriagado, conseguiu um alvará de soltura na manhã deste domingo (31).

O juiz Luís Augusto Fonseca estipulou o valor de R$ 242 mil como fiança. “Em razão de tais circunstâncias, fixo o valor da fiança em 200 (duzentos) salários-mínimos, ou seja, R$ 242.400,00 (duzentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais), valor que servirá para garantir o comparecimento do réu aos atos do inquérito e de eventual processo a ser instaurado, bem como o pagamento das custas processuais e de eventual indenização às vítimas, em caso de condenação (art. 336 do cpp). Havendo o recolhimento do respectivo valor, expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso”, diz a decisão.

Às 11h38 deste domingo, a Justiça expediu o alvará de soltura de Rodrigo Gutierrez, da família Andrade Gutierrez.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o empresário foi admitido no Ceresp da Gameleira no sábado (30) e até o início da tarde deste domingo ele permanece preso.

O acidente

Testemunhas relataram que o motorista dirigia um Audi RS6 em alta velocidade quando entrou na rua e atingiu o motociclista, de 35 anos, que foi arremessado contra outro veículo, na sexta-feira.

Três carros que estavam estacionados na rua também foram atingidos. A batida foi tão forte que destruiu algumas árvores na rua.

Ele foi preso em flagrante e autuado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito, qualificada pela embriaguez.

