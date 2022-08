Dezenas de pessoas, entre elas uma criança de 5 anos, ficaram presas em uma roda-gigante de 36 metros, na noite desse sábado (30).

O brinquedo faz parte do evento Cidade Junina, no bairro Olhos D’água, na região Oeste de Belo Horizonte. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada volta de 21h40 para atender a ocorrência e, conforme relatos, havia muitas pessoas no brinquedo, quando ele parou de funcionar repentinamente. O solicitante ainda disse que o brinquedo balançava muito em decorrência do vento no local.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o operador já tinha assumido a máquina manualmente. “Porém, com essa funcionalidade, o retorno das pessoas ao solo demora. Então, as pessoas que estavam dentro do brinquedo se assustaram e começaram a ligar para o Corpo de Bombeiros.”

Ainda de acordo com a corporação, “quando os militares chegaram, por volta das 23h, quase todas as pessoas já estavam fora da roda gigante.”

A atração é, de acordo com a organização do evento, a maior roda gigante da América Latina. O brinquedo tem 36 metros de altura, passou pelo Lollapalooza (SP) em março e segue para o Rock in Rio (RJ) após a temporada em BH.

