Redação UN

Um acidente foi registrado neste domingo (30) no entroncamento da avenida Tabelião Juca Almeida com avenida Paulo de Brito, em Formiga.

Durante patrulhamento, os policiais militares se depararam com o ocorrido.

O condutor do veículo, de 58 anos, relatou que transitava pela Tabelião Juca Almeida, quando perdeu o controle da direção, tendo o veículo chocado com a entrada do portão de um posto de combustíveis, danificando a grade de proteção e a quina de um pilar.

Foi danificado também a estrutura da coluna do muro de um estabelecimento comercial localizado ao lado.

O condutor sofreu hematomas na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico. De acordo com a PM, o homem explicou que tem problemas de saúde, é hipertenso, faz uso contínuo de medicamentos e que possivelmente perdeu o controle direcional, devido ao fato de ter passado mal.

O condutor é habilitado e documentação do veículo estava regular.

Fonte: Polícia Militar