Nesse sábado (8), por volta das 01h10, um incidente envolvendo um veículo clonado e condução sob influência de álcool ocorreu na Rodovia AMG-0330, no quilômetro 2, próximo a Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. A ação foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária, durante um patrulhamento de rotina na região.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram uma caminhonete Fiat/Strada, de cor prata, sendo conduzida pelo suspeito, de 30 anos e natural de Carmo do Cajuru. O veículo estava transitando no quilômetro 6 da AMG-0330 e chamou a atenção dos policiais por não possuir o vidro traseiro esquerdo, o que gerou suspeitas.

Imediatamente, a equipe policial realizou o retorno e iniciou o rastreamento da caminhonete. Após percorrerem cerca de quatro quilômetros, os policiais conseguiram realizar a abordagem do veículo. Durante a abordagem, constataram que o condutor possuía antecedentes criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. Além disso, apresentava sinais visíveis de embriaguez, porém se recusou a submeter-se ao teste do etilômetro.

Durante a verificação dos sinais identificadores do veículo, os policiais constataram que estes estavam fora do padrão de fabricação, levantando suspeitas de que se tratava de um veículo clonado. Ao conferirem a numeração do motor, confirmaram que o veículo era realmente um clone. O veículo havia sido roubado em Belo Horizonte no dia 17 de maio de 2022, conforme registro de ocorrência informado pela polícia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor, que foi conduzido ileso para a Delegacia de Polícia de Divinópolis, onde seriam tomadas as providências legais cabíveis. A caminhonete clonada foi recuperada e encaminhada ao pátio do guincho credenciado.

