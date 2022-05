A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 01h25, deste domingo (8), para apoio ao Corpo de Bombeiros no atendimento de um acidente de carro, na MG 050, km 118, no Bairro Icaraí, em Divinópolis.

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico e Avançado (USB e USA) de Divinópolis.

Ao chegarem no local, as equipes realizaram o atendimento de uma mulher, de 27 anos. Ela estava inconsciente, em parada cardiorrespiratória (PCR). As equipes dedicaram em manobras de ressuscitação, mas ela evoluiu para óbito.

Os socorristas também avaliaram um homem, de 24 anos. Ele estava consciente, com leves escoriações no punho direito e cabeça. Não precisou ser encaminhado para avaliação secundária.

A Polícia Militar Rodoviária também compareceu ao local.

A dinâmica do acidente não foi informada.

Fonte: Samu