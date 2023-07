Uma cantora britânica anunciou estar se divorciando de um fantasma de soldado vitoriano que conheceu em uma noite tempestuosa de 2021. Depois de se ‘casarem’, ela relatou problemas no relacionamento e optou pela separação.

Conhecida como Brocarde, de 40 anos, a mulher conta que, ao se conhecerem, o fantasma declarou amor por ela e, assim, começaram a se relacionar romanticamente. Desde então, tornaram-se inseparáveis e tudo corria bem entre eles até os problemas começarem.

A primeira discussão aconteceu, segundo ela, sobre a data do casamento. Ela afirmou que gostaria que a cerimônia acontecesse em uma casa de verão; ele odeia calor.

“Durante semanas, não chegamos a lugar nenhum com isso, então vou criar um tabuleiro Ouija com as datas do casamento, para ver qual nos atrai”, contou.