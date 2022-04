Nesse domingo (3), foi a vez do bairro Engenho de Serra receber o “Musicando Formiga”, que faz parte do Edital que foi publicado pelo município, em 2021. A 4ª Edição aconteceu na praça, em frente à Escola Estadual Professor Tonico Leite.

Os eventos do “Musicando” tiveram início no dia 13 de março, na Praça da Matriz São Vicente Férrer e já passaram pelos bairros Rosário e Cidade Nova.

Em todas as edições, o público tem acompanhado de apresentações de artistas formiguenses, contemplados pelo edital.

Além deles, os eventos contam com o trabalho de profissionais que cuidam da parte técnica. Dessa vez participaram Melissa, Tiago Paulista, Luciano, Zelinho e Gabriel Vaz, além do técnico Felício, e estrutura do Jofre.

O edital “Musicando Formiga” foi uma forma de socorrer músicos, bailarinos, técnicos, roadies e proprietários de empresas de locação de equipamentos e estruturas utilizadas em eventos, que tiveram suas atividades profissionais suspensas pelas medidas de distanciamento e isolamento social, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Fonte: Decom