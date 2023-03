Circula, pelas redes sociais, o que seria a possível nova camisa do Atlético para a temporada de 2023. O Manto tem, inclusive, emblema da Adidas (que tem contrato com o clube até 2025). Chama a atenção as listras com espaçamento pouco menor que a atual camisa do Galo.

A nova camisa do Galo, inclusive, está já em pré-venda (mil unidades) nas lojas do clube, ao preço de R$ 350. Por lá, porém, não há nenhuma pista de qual possa ser o novo Manto que os jogadores vão usar nesta temporada.

Internautas já comentam sobre o suposto vazamento: “Gostei demais, diferentona, tô me segurando pra não fazer a pré-venda”, disse um tuíter. “Leva meu dinheiro, Adidas”, brincou outro usuário da rede social.

Fonte: O Tempo Sports