Segundo Tedros, há um surto do vírus monkeypox, que se espalhou rapidamente pelo mundo, por meio de novos meios de transmissão. O diretor ressaltou que há pouco conhecimento sobre o comportamento do vírus, que atende aos critérios de emergência sob o Regulamento Sanitário Internacional.

“Há também um risco claro de maior disseminação internacional, embora o risco de interferência no tráfego internacional permaneça baixo no momento”, acrescentou.

Durante a coletiva, o chefe da OMS disse ainda que, apesar de declarada uma emergência de saúde pública de interesse internacional, no momento, o surto de monkeypox está concentrado entre homens que fazem sexo com outros homens, especialmente aqueles com múltiplos parceiros sexuais.