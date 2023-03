A Polícia Civil localizou, no início da tarde desta quinta-feira (9) o corpo do Padre Douglas Ferreira Leite, 35 anos, que estava desaparecido desde o dia 7 de março. Ele era sacerdote na Paróquia Santa Bárbara em Fervedouro.

Os agentes da Polícia Civil, que estavam em investigações desde a noite dessa quarta-feira (8), quando o desaparecimento do pároco, comunicaram com as autoridades.

O corpo foi localizado em um barranco, próximo ao local onde o carro foi encontrado, na noite de quarta, as margens da BR 116 em Miradouro.

A Perícia Técnica da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil foi acionada e após os trabalhos, o corpo será liberado para o IML de Muriaé. Os investigadores continuam com os levantamentos para saber o que realmente aconteceu com pároco.

Padre Douglas Ferreira Leite é natural de Conceição de Ipanema (região de Caratinga), e foi ordenado sacerdote em 15 de agosto de 2021, pelo Bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira, da Diocese de Caratinga. Ele estava à frente da Paróquia Santa Bárbara, a pouco mais de cinco meses.

