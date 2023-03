Uma idosa de 82 anos foi presa nessa terça-feira (7) depois de confessar ter enterrado vivo um cachorro vira-lata em Planura, no Triângulo Mineiro. A tutora do animal, 33, conta ter acordado e logo sido abordada pela mulher, que reclamou do barulho do animal.

A autora disse que não conseguiu dormir por causa dos latidos e que, por isso, havia cavado um buraco no quintal e enterrado o animal. A tutora logo notou no local um espaço com terra fofa e começou a cavar com uma enxada.

Ela então percebeu que o animal estava vivo e se mexia lá dentro. Vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra o momento em que o vira-lata deixa o buraco correndo. “Eu não dormi a noite inteira, ela [a cadela] furando e o cachorro latindo”, diz a idosa.

‘Enterraria de novo’

Aos policiais, a idosa confessou ter enterrado o cachorro e ainda afirmou que “enterraria de novo” se houvesse necessidade. O pet passou por avaliação e os veterinários disseram que existe a possibilidade de ele não sobreviver, devido ao tempo em que ficou dentro do buraco.

A idosa teve a prisão em flagrante ratificada por maus-tratos contra animais e foi encaminhada ao sistema prisional. “A investigação prossegue para completa elucidação dos fatos”, informou a Polícia Civil, em nota.

Fonte: BHAZ