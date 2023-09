A sessão desta quarta-feira (27), na Câmara de Vereadores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, terminou em confusão generalizada.

Imagens gravadas no plenário mostram vereadores e funcionários trocando agressões. Segundo relatos, o tumulto contou ainda com um homem armado e tiro para o alto.

“Alguém puxou uma arma no plenário, tem relato de que deram tiro para o alto. Gente, isso é um absurdo. Esse prefeito perdeu a cabeça”, comentou o vereador Fabinho Varandão.

No início da tarde, após a confusão no plenário, uma equipe do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi mobilizada para verificar a suspeita de um artefato explosivo em um carro, no estacionamento da Câmara de Vereadores. Os policiais isolaram o veículo do vereador Amigo Binho (Solidariedade), que fez a denúncia.