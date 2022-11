Um pintor sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma casa em construção, a cerca de 4 metros de altura, nesta segunda-feira (31), em Alfenas, no Sul de Minas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a vítima teve erupções de pele nos braços, pescoço, rosto e quadril e teve aproximadamente 50% do corpo queimado.

Ainda conforme a corporação, um bombeiro que estava de folga e mora perto da residência foi chamado para socorrer o pintor. Ele foi até a casa e deu início ao atendimento à vítima.

As equipes de resgate e de salvamento do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e realizaram os primeiros-socorros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou o pintor para atendimento médico hospitalar.

Fonte: O Tempo