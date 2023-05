A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na última terça-feira (2) um homem, de 34 anos, suspeito de estuprar o primo dele, de 41, que possui deficiência intelectual. O crime teria ocorrido no ano passado em Pitangui, região Centro-Oeste de Minas, mas só foi descoberto e denunciado pela família em abril deste ano.

As investigações começaram após a irmã da vítima procurar a polícia e relatar suas suspeitas de que o primo teria abusado sexualmente do irmão dela e transmitido a ele o vírus da Sífilis e do HIV. Após tomar conhecimento de que o suspeito estaria ameaçando a denunciante, a PCMG representou pelos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra ele, que foram autorizadas pelo Judiciário e realizadas na última terça-feira (2). O homem foi localizado e preso na rodovia estadual MG 423, entre Pitangui e Conceição do Pará.

Os levantamentos indicam que o suspeito manteve relações sexuais sem proteção com a vítima durante o período em que trabalharam juntos na zona rural. Ao final do inquérito, como a vítima é considerada incapaz, o investigado poderá ser indiciado por estupro de vulnerável.

Fonte: Polícia Civil