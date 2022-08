Após solicitação do Portal UN, a Polícia Militar divulgou nota prestando esclarecimentos sobre informações de que um homem teria seguido uma adolescente de 12 anos, no bairro Areias Brancas, em Formiga. O fato ocorreu na manhã dessa quarta-feira (24) e ganhou repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi até o local e entrou em contato com os pais da adolescente. Na presença dos responsáveis, a adolescente relatou aos militares não ter condições de afirmar se realmente o homem estava andando atrás dela com o intuito de molestá-la. Ela relatou também que o homem não dirigiu palavra alguma a ela.

Na rua em que ocorreu o fato, não há câmeras do Sistema de Vídeo Monitoramento “Formiga de Olho”.

A Polícia Militar informou ainda que está realizando diligências na tentativa de localizar o indivíduo citado, registrou os fatos e que fez contato com a direção da escola onde a adolescente estava a caminho, buscando mais informações e reforçando dicas de segurança aos profissionais da educação para precaver os alunos.

Fonte: Polícia Militar