Visando incrementar as análises periciais relacionadas a crimes de maus-tratos contra animais, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, pela primeira vez, concurso público direcionado à área de perícia criminal com especialidade em medicina veterinária. Ao todo, 23 novos médicos veterinários aprovados no último certame estão participando do Curso de Formação Técnico-Profissional, realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Entre as matérias específicas ministradas no curso estão a identificação animal, perícias em casos de crueldade, abuso e maus-tratos aos animais, perícias em produtos de origem animal, perícia de local de crime envolvendo animais, além de laboratório de medicina veterinária legal, patologia forense – zootraumatologia, zootanatologia, técnica de necropsia e zoomorfologia forense.

Durante o curso, o perito criminal federal Sérvio Túlio Jacinto Reis, cedido pela Polícia Federal (PF), ministrou aula prática de zoomorfologia forense para esses profissionais.

A perita criminal Flávia Armani, do Núcleo da Qualidade e Gestão Operacional do Instituto Criminalística, destaca o impacto dessa medida na promoção da Justiça para os animais maltratados em Minas Gerais. “A presença de médicos veterinários na perícia oficial da Polícia Civil é imprescindível para enrobustecer a prova material nos crimes de maus-tratos a animais. Com a entrada desses profissionais, agora é possível que sejam feitos exames clínicos e necroscópicos em animais em todo o estado, de forma a comprovar a existência ou não de maus-tratos nos casos investigados”.

Fonte: Agência Minas