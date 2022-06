“No dia 28/06 a Polícia Civil de Arcos, sob o comando do delegado Patrick Carvalho e Silva, realizou a prisão em flagrante do indivíduo suspeito da prática do crime de incêndio, ocorrido no terminal rodoviário.

Após a ciência dos fatos, a equipe de investigadores iniciou a apuração, realizando as diligências preliminares e levantamento de dados.

No decorrer da apuração foi identificado o suspeito e localizado. Ao ser confrontado, o indivíduo confessou os fatos, narrando o uso de isqueiro e panos para iniciar o incêndio, realizando o ato por “raiva originada por uma discussão com outros indivíduos ocorrida no local.

Após a lavratura do procedimento, foi feito o encaminhamento ao sistema prisional.”

A informação foi obtida junto à assessoria de comunicação do 7º DEPPC (Departamento de Polícia Civil) sediado em Divinópolis que assim se manifestou.

Relembre o caso neste link.