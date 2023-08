A Prefeitura de Nova Serrana abriu um edital para um Processo Seletivo Simplificado para a área da saúde que irão compor o cadastro de reserva. As vagas são para os níveis médio e superior.

Segundo o Município, as oportunidades são para os cargos de técnico de saúde bucal, pediatra, médico clínico-geral, neurologista e médico de Programa de Saúde da Família (PSF). As renumerações variam até R$ 20 mil.

As pessoas deverão se inscrever até o dia 15 de agosto no site da Prefeitura de Nova Serrana. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital. É necessário que os interessados tenham registro no conselho de classe da profissão.

A lista final dos classificados será válida até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado ou até a homologação do concurso público, com publicação no Diário Oficial.