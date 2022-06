Nessa quinta-feira (2), foi realizada a abertura da Expô Queijo Brasil 2022 – Araxá International Chesse Awards, que vai até domingo (5). Com o apoio da administração municipal, através do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, esse ano cinco produtores formiguenses estão participando do evento com 19 queijos inscritos.

São eles: Edmilson Rolindo (Canastra O melhor de Minas), Maria Aparecida (Queijos da Cidinha), Roque Fernandes (Porteira da Canastra), Wesley Saldanha (Queijos Saldanha) e Daniel Rodrigues (Soh Minas).

O governador, Romeu Zema e o secretário de Agricultura e Pecuária de MG, Thales Fernandes estiveram presentes no evento e visitaram o stand dos produtores formiguenses, onde além de um bate papo com os produtores, puderam degustar os queijos produzidos no município.

Neste ano, o concurso internacional de queijo artesanal tem 894 produtos inscritos, de 255 produtores. Do total, são 546 mineiros, 198 de outros estados e 150 estrangeiros, com concorrentes da Itália, Peru, Vietnã, Chile, Bolívia, Portugal e da Argentina.

A organização se prepara para receber cerca de 50 mil pessoas, entre produtores, mestres queijeiros, demais profissionais da cadeia do queijo e do agronegócio, jornalistas e visitantes leigos.

A estrutura contará ainda com Feira Internacional e Vila Gastronômica, onde 66 expositores estarão presentes. Durante o evento, estarão acontecendo atividades teóricas e práticas, entre cursos, seminários, capacitações e palestras.

A participação dos produtores formiguenses no evento é fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo SIM em parceria com a Emater-MG e o com o Unifor-MG, que busca a valorização do queijo produzido no município.

No próximo mês, Formiga estará promovendo o seu primeiro Festival do Queijo, que contará com o concurso regional de queijo artesanal, concurso de MPB, praça de alimentação e diversas outras atrações.

Fonte: Decom