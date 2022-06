Um homem ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão na BR-354, no município de Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta da 20h, na altura do KM 378.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um veículo VW/Gol seguia no sentido BR-262/Bambuí, quando o condutor perdeu o controle direcional devido a uma queda de barreira e colidiu na lateral de caminhão M.Benz que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista do carro sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhado para o hospital de Araxá.

Fonte: Tapiraímgtv