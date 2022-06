Um homem ainda não identificado descarregou uma pistola disparando tiros na porta de uma boate. O crime aconteceu no fim da madrugada deste sábado (4), no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 4h, o homem estava postado na entrada da Boate Tortuga, na Rua José de Santana. Quando um grupo de frequentadores começou a sair, ele abriu fogo contínuo e atingiu cinco pessoas, fugindo em seguida.

Três pessoas foram levadas conscientes por unidades do Samu para o Hospital Regional da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais socorreu outras duas, com ferimentos mais leves – um homem de 33 anos, com o pé direito atingido e outro de 21 com o pé esquerdo alvejado. Ambos seguiram para o mesmo hospital.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o veículo usado para a fuga, um Nissan March branco, abandonado em um trevo da rodovia BR-365.

Segundo informações da polícia, o automóvel tem placas locais e perdeu o controle indo parar fora da pista. O local é conhecido como Trevo da Pipoca. As buscas pelo atirador estão em andamento. Não se sabe ainda quais os motivos do ataque.