Quatro pessoas ficaram feridas após carro capotar na BR-262, em Luz

Quatro pessoas ficaram feridas no início da tarde desta quinta-feira (08) após um carro capotar na BR-262, no município de Luz. O acidente aconteceu por volta das 12h, na altura do KM 547.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo VW/Gol seguia no sentido Luz, Campos Altos, quando em uma curva perdeu o controle direcional, saiu da pista e capotou.

Devido ao impacto, o condutor de 44 anos, e as três passageiras ficaram feridas e foram socorridas pela Triunfo Concebra e pelo SAMU. As vítimas foram encaminhadas ao hospital Senhora Aparecida em Luz.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela PRF.