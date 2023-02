De acordo com a resolução SES/MG nº 8.439/22, que estabelece as diretrizes para operacionalização do transporte de pacientes, a Secretaria de Saúde de Formiga comunica aos pacientes que que necessitarem de transporte fora do domicílio devem apresentar o Cartão SUS e o cartão do acompanhante, no momento do agendamento do transporte.

Os agendamentos devem ser feitos no Setor de Transporte da Secretaria de Saúde, situado na rua Dr. Teixeira Soares, 264, no Centro.

Fonte: Decom