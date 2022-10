As redes de Bancos de Alimentos promoverão, no dia 10 de novembro, das 8h às 17h, o Seminário dos Bancos de Alimentos Mineiros. O evento acontecerá no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, e terá entrada gratuita, além de certificado de participação.

De acordo com a Prefeitura de Formiga, na oportunidade serão debatidos temas relacionados à segurança alimentar e nutricional, e também expostas experiências dos Bancos de Alimentos de diversas regiões do estado.

As inscrições para participar do seminário e para apresentar iniciativas – possivelmente inovadoras – das redes poderão ser realizadas até às 17h do dia 24 de outubro através dos links:

Para participar do Seminário:

https://www.even3.com.br/seminario-mineiro-de-bancos-de…

Para inscrição das iniciativas:

https://docs.google.com/…/1KuhMnO…/edit

Banco de Alimentos

Os Bancos de Alimentos são estruturas físicas e/ou logísticas que ofertam o serviço de captação e/ou recepção e distribuição gratuita de gêneros alimentícios oriundos de doações dos setores privados e/ou públicos, que seriam desperdiçados, e destiná-los às instituições sociais que atendem um público em situação de alta vulnerabilidade social.

Atualmente existem, em Minas Gerais, três redes de Bancos de Alimentos:

Rede de Bancos de Alimentos da Região Metropolitana de Belo Horizonte – REBA-RMBH;

Rede Leste de Bancos de Alimentos – RELBA;

Rede de Bancos de Alimentos das Regiões Centro Oeste e Sul de Minas – REDE BARCOS-MG.

Fonte: Decom