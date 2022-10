Um carro de reportagem da TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo, foi incendiado por criminosos no Complexo da Penha, na capital Vitória.

De acordo com a emissora, um repórter cinematográfico chegou a ser rendido e agredido por bandidos. A ação aconteceu no final da manhã de hoje, quando o repórter Alex Nepomuceno iria encontrar uma equipe de reportagem na região do Morro do Bonfim. Ao entrar em uma rua, ele foi cercado por um grupo de criminosos fortemente armados, que apontou pistolas em sua direção.

Os bandidos ordenaram que a vítima deixasse o veículo. Ela foi agredida com uma coronhada e fizeram tortura psicológica. Além disso, efetuaram disparos perto dele, antes de atearem fogo no carro da emissora de televisão. Um dos criminosos chegou a entregar nas mãos do cinegrafista uma munição e pediu parar entregar à repórter policial do SBT, Suzy Faria. A reportagem entrou em contato com a emissora, que confirmou o episódio.

A repórter Suzy contou que, apesar de todas a situação, eles ficaram bem. “Eles fizeram toda aquela tortura com ele, o colocaram de joelhos e deram tiros, mas graças à Deus ele está bem”, afirmou a jornalista.

O repórter cinematográfico foi até a 1ª Delegacia Regional de Vitória para formalizar um boletim de ocorrência e prestar depoimento ao delegado. Um menor de idade que pode ter participação no ataque foi apreendido pela Polícia Civil.

“Infelizmente essa situação aconteceu. O profissional ficou rendido em uma rua que teria se perdido. Esse ataque mostra uma retaliação contra o trabalho da imprensa e isso é inadmissível. Prontamente nós atuamos ali e já ocupamos toda a comunidade. Lamentamos profundamente esse episódio e vamos trabalhar para punir os responsáveis por esse atentado”, afirmou o tenente coronel Menezes, comandante da PM na região.

A Rede Tribuna disse que a primeira providência que tomou foi resguardar a vida do profissional. “Solicitamos a escolta policial para o cinegrafista e para a outra equipe que estava na região. Apesar da extrema ameaça sofrida, com agressão, ele está bem e recebe todo o apoio da empresa. A Rede Tribuna se solidariza com os nossos profissionais e repudia qualquer violência contra a imprensa”, explicou o grupo em nota oficial enviada à reportagem.

