Sistema Único de Saúde (SUS) poderá ser obrigado a fazer cirurgia de correção da coluna vertebral em fetos com malformação congênita. Essa medida consta do Projeto de Lei (PL) 1.701/22 que obriga o SUS a realizar procedimento cirúrgico fetal para tratamento da mielomeningocele. O texto está sendo analisado na Câmara dos Deputados.

A mielomeningocele provoca um defeito no fechamento da coluna vertebral, deixando expostos nervos motores e podendo causar paraplegia, incontinência urinária e outros problemas. Atualmente, em situações específicas, já existe a possibilidade de tratar essa malformação antes de a criança nascer, ainda dentro do ventre materno (cirurgia fetal).

De acordo com o PL 1.701/22, o SUS deverá disponibilizar a cirurgia fetal para mielomeningocele a todas as gestantes com diagnóstico confirmado.