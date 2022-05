Um homem de 34 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas e falsa comunicação de crime em Divinópolis nessa terça-feira (24).

O suspeito tem registro anterior de prisão por receptação e estelionato, segundo a Polícia Militar.

Durante patrulhamento no Bairro Mangabeiras, os policiais viram o suspeito em um carro em alta velocidade. Os militares tentaram uma abordagem, mas o motorista percebeu e fugiu.

Ainda segundo a polícia, o motorista abandonou o veículo próximo a um matagal e continuou a fuga a pé. Com auxílio da equipe de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), os militares encontraram um tablete de maconha dentro do carro.

Ainda durante a ocorrência, o suspeito foi até uma base comunitária móvel da polícia, alegando que o veículo havia sido furtado. Entretanto, a polícia descobriu e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

