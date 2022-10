O município de Formiga definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Formiga.

Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador de MG, Zema, do Novo, recebeu mais votos.

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 53,34% dos votos para a Presidência (21.644 votos), enquanto Lula foi a escolha de 36,36% dos eleitores (14.754 votos) do município.

Para o cargo de governador, Zema recebeu 67,70% dos votos (24.370 votos) entre os eleitores de Formiga. O segundo colocado nesse cenário foi Kalil, com 22,57% (8.123 votos).

Para o Senado, Cleitinho liderou as escolhas do município, com 22525 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Arnaldo Gontijo foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 7575 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

Para o cargo de deputado estadual, Cabo Cunha foi o mais votado pela cidade, com 14527 votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

A eleição em Formiga teve 21,44% de abstenção.

Veja abaixo como cada candidato se saiu na Cidade das Areias Brancas

Presidente da República – votação em Formiga

Jair Bolsonaro (PL): 21.644 votos (53,34%)

Lula (PT): 14.754 votos (36,36%)

Simone Tebet (MDB): 2.224 votos (5,48%)

Ciro Gomes (PDT): 1.311 votos (3,23%)

Felipe D Avila (Novo): 388 votos (0,96%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 190 votos (0,47%)

Padre Kelmon (PTB): 29 votos (0,07%)

Léo Péricles (UP): 15 votos (0,04%)

Sofia Manzano (PCB): 12 votos (0,03%)

Vera (PSTU): 8 votos (0,02%)

Constituinte Eymael (DC): 5 votos (0,01%)

Brancos – 2,33%

Nulos – 3,41%

Governador – votação em Formiga

Zema (Novo): 24.370 votos (67,70%)

Kalil (PSD): 8.123 votos (22,57%)

Carlos Viana (PL): 3.103 votos (8,62%)

Marcus Pestana (PSDB): 147 votos (0,41%)

Lorene Figueiredo (PSOL): 99 votos (0,28%)

Cabo Tristao (PMB): 48 votos (0,13%)

Renata Regina (PCB): 41 votos (0,11%)

Indira Xavier (UP): 33 votos (0,09%)

Vanessa Portugal (PSTU): 23 votos (0,06%)

Lourdes Francisco (PCO): 9 votos (0,03%) *candidatura anulada – candidata recorre

Brancos – 7,25%

Nulos – 9,14%

Senador – votação em Formiga

Cleitinho (PSC): 22525 votos (65,61%)

Alexandre Silveira (PSD): 6869 votos (20,01%)

Marcelo Aro (PROGRESSISTAS): 4311 votos (12,56%)

Sara Azevedo (PSOL): 277 votos (0,81%)

Bruno Miranda (PDT): 207 votos (0,60%)

Dirlene Marques (PSTU): 94 votos (0,27%)

Pastor Altamiro Alves (PTB): 46 votos (0,13%)

Naomi de Almeida (PCO): 3 votos (0,01%)

Brancos – 9,57%

Nulos – 10,68%

Os 10 deputados federais mais votados em Formiga

Arnaldo Gontijo (PROS): 7575 votos (21,12%)

Nikolas Ferreira (PL): 6961 votos (19,41%)

Odair Cunha (PT): 1660 votos (4,63%)

Greyce Elias (Avante): 1353 votos (3,77%)

Álvaro Damião (UNIÃO BRASIL): 1028 votos (2,87%)

Eros Biondini (PL): 1002 votos (2,79%)

André Janones (Avante): 822 votos (2,29%)

Duda Salabert (PDT): 809 votos (2,26%)

Zé Silva (Solidariedade): 627 votos (1,75%)

Fabiano Tolentino (PSC): 613 votos (1,71%)

Brancos – 9,58%

Nulos – 7,12%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Formiga