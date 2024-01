Existem basicamente três tipos de indivíduos no mundo: os ignorantes, os desesperados e os preparados. Os primeiros não fazem ideia do que está acontecendo; os segundos percebem o que acontece, mas não sabem como enfrentar; enquanto os últimos aproveitam as oportunidades.

Esses grupos trocam de lugar conforme o contexto em que se encontram, de modo que uma pessoa ignorante ou desesperada em uma situação pode estar preparada para outra. Nesse sentido, o grande desafio atual é conseguir se manter preparado para aquilo que importa para o futuro, pois a velocidade de evolução tecnológica atual é tão alta, que dificulta enxergar o que devemos fazer para nos preparar.

Para enfrentar e vencer a revolução tecnológica atual e todas as outras que ainda virão, é necessário adotar uma postura “future ready”, investindo em estratégias que nos colocarão na dianteira do caminho para o futuro. Para tanto, precisamos de novos métodos e habilidades na nossa caixa de ferramentas para aproveitar as oportunidades na jornada.