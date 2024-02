Para comemorar o “Dia do Evangélico”, que em Formiga é estabelecido pela Lei 5.346, a Administração Municipal realizará o 5º Show Gospel.

Com emenda impositiva do vereador Marcelo Fernandes, neste ano, o evento contará com a apresentação de dois renomados nomes da música gospel: a dupla sertaneja André e Felipe e o cantor Eli Soares e banda.

O evento será no dia 13 de abril, a partir das 20 h, na Praça do Terminal Rodoviário.

A dupla

Os irmãos André Santoro Valero e Felipe Santoro Valero formam a principal dupla sertaneja gospel: André e Felipe. Com mais de 20 anos de carreira, já lançaram sete CDs e um DVD, incluindo “Grande Amor” e “Na Estrada”. Seus sucessos incluem “Chuva de Poder”, “Acelera e Pisa”, “És Meu Deus” com Gabriela Rocha e “Cadê o Vencedor?”. O hit “Cuido dos Detalhes”, em colaboração com Isadora Pompeo, alcançou mais de 48 milhões de plays no Spotify e 17 milhões de visualizações no YouTube.

O cantor

Eli Soares, natural de Belo Horizonte, iniciou sua carreira na música ainda criança, em ambiente evangélico. Assinou com a Universal Music Christian Group, em 2013. Seu álbum “Casa de Deus” vendeu mais de 30 mil cópias. Com mais de 15 milhões de visualizações em seu canal do “YouTube”, é um dos principais nomes do gênero, reconhecido por sua voz tenor e talento para arranjos vocais. Eli se apresenta acompanhado por sua banda, composta por músicos de alto nível técnico.

