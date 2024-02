O setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio das secretarias de Obras e Gestão Ambiental, realizou nos bairros Rosário, Vila Padre Remaclo e Vila Esperança, nos dias 6 e 7 de fevereiro, um mutirão para o recolhimento de materiais que acumulam água e podem se tornar criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a coordenação do setor no bairro Rosário, foram recolhidos dois caminhões e 15 caminhonetes de entulhos. Já na Vila Padre Remaclo e na Vila Esperança, os materiais separados pelos moradores encheram quatro caminhões e 16 caminhonetes.

Cuidados em casa

As medidas de prevenção devem ser reforçadas no verão. O calor nesta época do ano aumenta a circulação e a atividade do mosquito. O uso de roupas que deixam mais áreas do corpo expostas também é fator que faz com que mais casos sejam registrados nesta estação.

O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele tem, em média, menos de um centímetro, é escuro e com riscos brancos nas patas, cabeça e corpo. Com hábitos diurnos, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer, o inseto (apenas a fêmea) se alimenta basicamente de sangue humano. A reprodução acontece em água parada (limpa ou suja), onde os ovos são depositados.

Algumas medidas simples podem ajudar a prevenir a presença do Aedes, como:

Tampar os tonéis e caixa d’água;

Manter as calhas sempre limpas;

Deixar garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

Manter lixeiras bem tampadas;

Deixar ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia;

Limpar com escova ou bucha os potes de água para animais.

Os principais sintomas da dengue são:

Febre alta (maior que 38.5°C) de início abrupto e que dura entre dois e sete dias;

Dores musculares intensas;

Dor ao movimentar os olhos;

Mal-estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo;

Ao apresentar os sintomas, é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.

Fonte: Decom