Um grave acidente causou a interdição total da BR-381 em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (24).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu uma colisão frontal entre um caminhão e um carro, na altura do km 428.

A batida fez com que os veículos ficassem em chamas, que se alastraram para uma área de mata. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local do acidente. Às 22h, não havia previsão de liberação da via.

A PRF não divulgou informações oficiais sobre vítimas, mas, segundo testemunhas, carros do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. “Foi muito grave”, afirmou um internauta.

Fonte: O Tempo