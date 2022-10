Nessa quinta-feira (6), alunos do 5º ano do Centro Municipal de Educação Infantil Prof. José Juvêncio Fernandes (Cemei) visitaram o Museu Municipal e a Casa do Engenheiro em uma atividade de ‘Educação Patrimonial’.

Na oportunidade, as crianças conheceram um pouco do acervo do Museu Francisco Fonseca (Nhonhô Fonseca) e do Museu Ferroviário Doutor João Teixeira Soares, além das histórias que envolvem o Centro Cultural Claudinê Sílvio Santos (Casa do Engenheiro) – sede da Secretaria Municipal de Cultura.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o passeio fez parte do conteúdo programático, no qual os alunos são levados às visitas com objetivo de adquirirem, na prática, um pouco de conhecimento sobre o Patrimônio Cultural da cidade onde vivem.

Nos museus, os estudantes e as professoras, Cinthia e Renata, foram recebidos pelo coordenador do espaço, Gervânio, que falou sobre diversas peças pertencentes a história de Formiga.

Já na Casa do Engenheiro, eles foram recebidos pelo servidor, Geraldo Teixeira, que lhes mostrou a sala de multimeios clássicos e seus diversos equipamentos antigos, tais como vídeo cacete, toca discos, máquina de escrever, entre outros. Ele também contou um pouco sobre os antigos moradores do local.

Depois do passeio, as crianças lancharam na área externa da Casa do Engenheiro e retornaram à escola.

Fonte: Decom