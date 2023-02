O prédio da Câmara Municipal de Vargem Bonita está sendo ampliado. O novo espaço contará com arquivo, duas salas e garagem para dois carros.

Segundo o ex Presidente, Rafael Correia, o lote de 168m², foi adquirido pelo valor de R$100 mil, ainda em sua gestão, no ano de 2021. Sendo, as obras iniciadas em outubro de 2022, com previsão de término em abril de 2023. Toda construção é oriunda de recursos próprios da Câmara.

A primeira etapa de construção, foi licitada no valor de R$ 243.417,01. O projeto do anexo possui estrutura para 2 andares, pois, se futuramente haja a necessidade de nova ampliação, o espaço poderá ser aproveitado.

Fonte: Rádio 104 FM