O atacante Edu teve uma lesão muscular na coxa direita confirmada e vira problema para o técnico Paulo César Pezzolano no Cruzeiro. A informação sobre a contusão foi divulgada pelo médico Sérgio Campolina na manhã desta sexta-feira (15). O centroavante sentiu um desconforto após a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, na última terça-feira (12), no Mineirão, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. Artilheiro da Raposa na temporada, Edu marcou o gol do triunfo contra os catarinenses.

“Edu apresentou um desconforto muscular na nossa última partida, foi reavaliado e observou-se uma lesão muscular na coxa”, disse o médico, destacando que um exame de ressonância magnética confirmou a lesão.

“Ele já iniciou o tratamento. O atleta já está com poucos sintomas. Como é de nossa praxe, a gente não divulga prazo de recuperação, porque, na verdade, a cronologia é nosso dado mesmo importante hoje. A gente faz todo cuidado de testes de imagem e, baseado nisso, é que estamos fazendo a liberação dos nossos jogadores diante de situações com a dele” disse. “Vamos tentar recuperá-lo o mais rápido possível”, completou.

João Paulo liberado

Por outro lado, Sérgio Campolina informou que o meia João Paulo está liberado ‘sem restrições’. Ele ficou fora das duas rodadas iniciais da Série B para fazer trabalhos de fortalecimento e equilíbrio muscular

“Vale salientar que ele, na verdade, não teve nenhuma lesão detectada. Ao contrário, dentro da nova metodologia do núcleo, foi observada uma possibilidade de lesão grave e foi feito todo trabalho preventivo”, explicou o médico.

Próximos jogos

O próximo duelo do Cruzeiro será contra o Remo, em Belém, terça-feira (19), pela terceira fase da Copa do Brasil. Pela Série B, o time celeste vai encarar o Tombense, dia 23 deste mês, no estádio Soares Azevedo, em Muriaé, pela terceira rodada da competição.

