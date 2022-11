A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, realizou, nesse domingo (6), a Batalha de MCs – 2022.

O evento aconteceu ao lado da pista de skate da praça do Terminal Rodoviário, e teve a participação de MCs de Formiga e de cidades da região.

A Batalha foi disputada em duelos “melhor de 3”, cada round com ataque e defesa em que, dentro de determinado tempo, os MCs improvisaram rimas na modalidade “Batalha de Ideologia”. Durante os duelos, os participantes demonstraram seu conhecimento e tentaram provar quem era o mais instruído e culto.

Ao final da Batalha, os MCs foram presenteados com o “Jogo da Memória do Patrimônio”, que é um produto utilizado pela Administração como ação de Educação Patrimonial do Município de Formiga.

A Batalha teve um corpo de jurados coordenado pelo presidente do Conselho Municipal de Cultura de Formiga – COMCULT, Brás da Costa Guimarães Júnior, com a participação de Rafa Beline e do músico Cleydson Dias, que é irmão de Walysson Dias, que faleceu recentemente. Walysson era servidor da Prefeitura e, na cena do Hip Hop formiguense, era conhecido como MC Lyn. Cleydson recebeu uma placa de menção honrosa das mãos do secretário de Cultura, Alex Arouca, em que a administração municipal presta uma homenagem ao MC Lyn, “por sua luta pela resistência da Cultura Hip Hop e das artes urbanas em geral”.

Conforme consta no regulamento, os participantes da Batalha que ficaram do 1º ao 4º lugar receberão premiações em dinheiro a serem pagas pelo Município em até 30 dias.

Confira os vencedores:

1º lugar: Diego Tomaz da Cruz – DG – Premiação: R$500

2º lugar: Tiago Jesus de Alcantara – Tiago Sonng – Premiação: R$400

3º lugar: Fabrício de Oliveira Costa – FBC MC – Premiação: R$300

4º lugar: Ruan de Paula Oliveira – MC CBP – Premiação: R$300

A Batalha de MCs é uma ação cultural da administração municipal e tem, como objetivo, o fomento à cultura do Hip Hop na cidade de Formiga, proporcionando um espaço para os MCs expressarem sua arte.

