O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou em evento na igreja Church of All Nations (Igreja de Todas as Nações) em Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos, na noite de sábado (11).

O ex-mandatário afirmou que a sua “missão não acabou” e que pretende voltar ao Brasil “nas próximas semanas”.

“É uma satisfação muito grande a forma como vocês tem me tratado, em qualquer lugar desse mundo. Isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito”, disse Bolsonaro, ao ouvir vaias da plateia contra o Tribunal Superior Eleitoral. “Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E a minha missão ainda não acabou”, concluiu

Bolsonaro chorou ao ser ovacionado e chamado de “mito” pela plateia.

“Não interessa o que vem acontecer comigo aqui ou no Brasil. Ou da forma se porventura algo acontecer. A nossa geração já faz parte da história do Brasil. O Brasil esquecido, roubado, saqueado e desrespeitado. Conseguimos ao longo de quatro anos, juntos, mostrar e despertar no coração do povo brasileiro os seus reais sentimentos”, disse.

Fonte: O Tempo